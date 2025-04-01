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Индекс Мосбиржи впервые с января окончил основную сессию ниже 3000 пунктов

Ведомости

По окончании основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 7 января, свидетельствуют данные торговой площадки. На 18:50 мск он составил 2964 пункта, потеряв более 1,6%. По данным аналитиков, негативным фактором вновь выступила геополитическая напряженность.

На дополнительной сессии индекс продолжает падать, на 21:37 мск он достиг 2930 пунктов. Лидерами торгов в ходе основной сессии выступили лишь бумаги «Селигдара» (+2,37%) и VK(+0,64%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции группы N+ (–4,35%) и «Газпрома» (–4,6%), а также активы Headhunter (–4,6%), «Полюса» (–4,4%) и «Аэрофлота» (–3,8%). В ходе торгов накануне индекс уже касался двухмесячного минимума, но смог закрепиться выше 3000 пунктов, продолжив слабый рост в ходе допсессии.

На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, считают в «БКС мир инвестиций». Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте, полагают эксперты.

Также на индекс могло оказать давление удорожание рубля на фоне решительных попыток нефтяных цен развернуться вниз от самых высоких с конца февраля уровней. В «Цифра брокере» напоминают, что негатива могла добавить и политика президента США Дональда Трампа в отношении Ближнего Востока. По мнению экспертов, действия американской стороны могут привести к более жесткой экономической и внешней политике, включая усиление торговых конфликтов и противостояния между Ираном и Израилем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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