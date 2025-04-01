Индекс Мосбиржи впервые с января окончил основную сессию ниже 3000 пунктов
По окончании основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 7 января, свидетельствуют данные торговой площадки. На 18:50 мск он составил 2964 пункта, потеряв более 1,6%. По данным аналитиков, негативным фактором вновь выступила геополитическая напряженность.
На дополнительной сессии индекс продолжает падать, на 21:37 мск он достиг 2930 пунктов. Лидерами торгов в ходе основной сессии выступили лишь бумаги «Селигдара» (+2,37%) и VK(+0,64%). В аутсайдерах оказались обыкновенные акции группы N+ (–4,35%) и «Газпрома» (–4,6%), а также активы Headhunter (–4,6%), «Полюса» (–4,4%) и «Аэрофлота» (–3,8%). В ходе торгов накануне индекс уже касался двухмесячного минимума, но смог закрепиться выше 3000 пунктов, продолжив слабый рост в ходе допсессии.
На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, считают в «БКС мир инвестиций». Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте, полагают эксперты.
Также на индекс могло оказать давление удорожание рубля на фоне решительных попыток нефтяных цен развернуться вниз от самых высоких с конца февраля уровней. В «Цифра брокере» напоминают, что негатива могла добавить и политика президента США Дональда Трампа в отношении Ближнего Востока. По мнению экспертов, действия американской стороны могут привести к более жесткой экономической и внешней политике, включая усиление торговых конфликтов и противостояния между Ираном и Израилем.