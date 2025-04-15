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Белый дом: Трамп открыт для торговой сделки с Китаем

Ведомости

Президент США Дональд Трамп ясно выразил готовность к возможным торговым договоренностям с Китаем, но считается, что сейчас мяч на стороне Пекина, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

«Теперь всё зависит от Китая. Китаю нужно заключить сделку с нами. Нам не обязательно заключать сделку с ними. Китай ничем не отличается от любой другой страны, за исключением того, что он гораздо больше, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Китай хочет то, что есть у нас, то, чего хотят все страны, – американского потребителя. Иными словами, им нужны наши деньги. Поэтому президент вновь ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем, но именно Китай должен пойти на это соглашение».

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. Против Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля президент США нарастил размер пошлин для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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