Белый дом: Трамп открыт для торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп ясно выразил готовность к возможным торговым договоренностям с Китаем, но считается, что сейчас мяч на стороне Пекина, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.
«Теперь всё зависит от Китая. Китаю нужно заключить сделку с нами. Нам не обязательно заключать сделку с ними. Китай ничем не отличается от любой другой страны, за исключением того, что он гораздо больше, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Китай хочет то, что есть у нас, то, чего хотят все страны, – американского потребителя. Иными словами, им нужны наши деньги. Поэтому президент вновь ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем, но именно Китай должен пойти на это соглашение».
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. Против Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля президент США нарастил размер пошлин для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.