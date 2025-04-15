Белый дом: Трамп открыт для торговой сделки с Китаем

«Теперь всё зависит от Китая. Китаю нужно заключить сделку с нами. Нам не обязательно заключать сделку с ними. Китай ничем не отличается от любой другой страны, за исключением того, что он гораздо больше, – сказала Левитт во время пресс-брифинга. – Китай хочет то, что есть у нас, то, чего хотят все страны, – американского потребителя. Иными словами, им нужны наши деньги. Поэтому президент вновь ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем, но именно Китай должен пойти на это соглашение».