В Кремле пока не сообщают время окончания моратория на удары по энергообъектам

15 апреля представителю Кремля уже задавали вопрос о том, когда именно истекает мораторий – в полночь или в 20:00 17 апреля, так как временный запрет на удары по энергетике был объявлен около 20:00 18 марта. На это Песков заявил, что для ответа на вопрос ему требуется получить соответствующую информацию от оборонного ведомства, а также приказ верховного главнокомандующего.