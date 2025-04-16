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В Кремле пока не сообщают время окончания моратория на удары по энергообъектам

Ведомости

В Кремле не стали уточнять, с какого момента отсчитывается снятие моратория на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», – сказал Песков.

15 апреля представителю Кремля уже задавали вопрос о том, когда именно истекает мораторий – в полночь или в 20:00 17 апреля, так как временный запрет на удары по энергетике был объявлен около 20:00 18 марта. На это Песков заявил, что для ответа на вопрос ему требуется получить соответствующую информацию от оборонного ведомства, а также приказ верховного главнокомандующего.

18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил 30-дневное прекращение атак на энергообъекты. Путин поддержал инициативу и дал военнослужащим соответствующую команду. Вместе с тем Минобороны РФ информирует о продолжении таких атак со стороны Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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