В Кремле пока не сообщают время окончания моратория на удары по энергообъектам
В Кремле не стали уточнять, с какого момента отсчитывается снятие моратория на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока я не готов вам сообщить о принятом решении», – сказал Песков.
15 апреля представителю Кремля уже задавали вопрос о том, когда именно истекает мораторий – в полночь или в 20:00 17 апреля, так как временный запрет на удары по энергетике был объявлен около 20:00 18 марта. На это Песков заявил, что для ответа на вопрос ему требуется получить соответствующую информацию от оборонного ведомства, а также приказ верховного главнокомандующего.
18 марта президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил 30-дневное прекращение атак на энергообъекты. Путин поддержал инициативу и дал военнослужащим соответствующую команду. Вместе с тем Минобороны РФ информирует о продолжении таких атак со стороны Украины.