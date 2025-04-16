Москва сохраняет готовность помочь с решением иранской ядерной проблемы

12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров изначально должен был состояться в Риме, но, по данным источников Axios, был перенесен обратно в Маскат. Официально США это не подтверждали.