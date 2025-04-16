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Москва сохраняет готовность помочь с решением иранской ядерной проблемы

Ведомости

Россия сохраняет готовность всячески в рамках своих возможностей содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, все будет зависеть от переговоров, которые продолжат Вашингтон и Тегеран. Кремль рассчитывает, что второй раунд состоится, как и предполагалось ранее.

«Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть», – подчеркнул Песков.

15 апреля член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил «РИА Новости», что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и Ираном о несоздании Тегераном атомной бомбы. Москва и Пекин – члены Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянные члены Совета Безопасности ООН, пояснил он. Зохреванд также заявил, что если Иран, Россия и Китай «хорошо сработают», эпоха «однополярного мира» во главе с США закончится.

12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров изначально должен был состояться в Риме, но, по данным источников Axios, был перенесен обратно в Маскат. Официально США это не подтверждали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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