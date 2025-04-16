Москва сохраняет готовность помочь с решением иранской ядерной проблемы
Россия сохраняет готовность всячески в рамках своих возможностей содействовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, все будет зависеть от переговоров, которые продолжат Вашингтон и Тегеран. Кремль рассчитывает, что второй раунд состоится, как и предполагалось ранее.
«Мы будем готовы делать все, что от нас будет зависеть», – подчеркнул Песков.
15 апреля член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил «РИА Новости», что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и Ираном о несоздании Тегераном атомной бомбы. Москва и Пекин – члены Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянные члены Совета Безопасности ООН, пояснил он. Зохреванд также заявил, что если Иран, Россия и Китай «хорошо сработают», эпоха «однополярного мира» во главе с США закончится.
12 апреля в Омане состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США. На встрече присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров изначально должен был состояться в Риме, но, по данным источников Axios, был перенесен обратно в Маскат. Официально США это не подтверждали.