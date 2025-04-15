Трамп провел совещание по теме переговоров по ядерной сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп утром 15 апреля провел закрытое совещание в Белом доме, посвященное продолжающимся переговорам с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.
Совещание прошло с участием ключевых членов администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, советника по нацбезопасности Майка Уолтца, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. По данным источников, обсуждалась позиция США перед очередным раундом переговоров, намеченным на 19 апреля.
Накануне встречи Трамп провел телефонный разговор с султаном Омана Хайтамом бин Тариком. Стороны обсудили посреднические усилия Маската между Вашингтоном и Тегераном. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп «подчеркнул султану необходимость того, чтобы Иран прекратил свою ядерную программу путем переговоров».
Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана».
Следующий раунд переговоров изначально планировался в Риме, но, по данным источников Axios, был перенесен обратно в Маскат – в том числе из-за конфликта в расписании вице-президента Вэнса. Официального подтверждения смены локации от США пока не поступало.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу переговоров о снятии санкций и ядерной проблеме, писал ранее Reuters.