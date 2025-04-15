Трамп провел совещание по теме переговоров по ядерной сделке с Ираном

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана».