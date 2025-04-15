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Трамп провел совещание по теме переговоров по ядерной сделке с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп утром 15 апреля провел закрытое совещание в Белом доме, посвященное продолжающимся переговорам с Ираном по ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Совещание прошло с участием ключевых членов администрации Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра обороны Пита Хегсета, советника по нацбезопасности Майка Уолтца, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. По данным источников, обсуждалась позиция США перед очередным раундом переговоров, намеченным на 19 апреля.

Накануне встречи Трамп провел телефонный разговор с султаном Омана Хайтамом бин Тариком. Стороны обсудили посреднические усилия Маската между Вашингтоном и Тегераном. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп «подчеркнул султану необходимость того, чтобы Иран прекратил свою ядерную программу путем переговоров».

Первый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана».

Следующий раунд переговоров изначально планировался в Риме, но, по данным источников Axios, был перенесен обратно в Маскат – в том числе из-за конфликта в расписании вице-президента Вэнса. Официального подтверждения смены локации от США пока не поступало.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу переговоров о снятии санкций и ядерной проблеме, писал ранее Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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