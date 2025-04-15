Хаменеи настроен нейтрально в отношении ядерных переговоров Ирана и США

Несмотря на это, первый раунд переговоров состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров Ирана и США ожидается 19 апреля.