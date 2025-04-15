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Хаменеи настроен нейтрально в отношении ядерных переговоров Ирана и США

Ведомости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу переговоров о снятии санкций и ядерной проблеме. Заявление Хаменеи передает Reuters.

Агентство отмечает, что это «явный шаг Тегерана, направленный на то, чтобы преуменьшить растущие общественные ожидания относительно сделки».

Хаменеи скептически отнесся к предстоящим переговорам после предложения об их проведении со стороны президента США Дональда Трампа. В марте Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».

Несмотря на это, первый раунд переговоров состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров Ирана и США ожидается 19 апреля.

Как заявлял президент США Трамп, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».

13 апреля The Wall Street Journal писала, что иранская сторона хочет быстрого смягчения санкций США, которые парализовали экономику Тегерана, и прекращения давление США на китайских покупателей своей нефти. Взамен Иран якобы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые были согласованы в рамках ядерной сделки 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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