Хаменеи настроен нейтрально в отношении ядерных переговоров Ирана и США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не настроен «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично» по вопросу переговоров о снятии санкций и ядерной проблеме. Заявление Хаменеи передает Reuters.
Агентство отмечает, что это «явный шаг Тегерана, направленный на то, чтобы преуменьшить растущие общественные ожидания относительно сделки».
Хаменеи скептически отнесся к предстоящим переговорам после предложения об их проведении со стороны президента США Дональда Трампа. В марте Хаменеи отверг попытки Вашингтона начать переговоры между двумя странами, потому что, по его словам, «они будут направлены на ограничение дальности полета иранских ракет и его влияния в регионе».
Несмотря на это, первый раунд переговоров состоялся 12 апреля. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». Второй раунд переговоров Ирана и США ожидается 19 апреля.
Как заявлял президент США Трамп, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».
13 апреля The Wall Street Journal писала, что иранская сторона хочет быстрого смягчения санкций США, которые парализовали экономику Тегерана, и прекращения давление США на китайских покупателей своей нефти. Взамен Иран якобы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые были согласованы в рамках ядерной сделки 2015 г.