Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет 19 апреля
Второй раунд ирано-американских переговоров состоится 19 апреля, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании.
«Была достигнута договоренность, что второй раунд переговоров пройдет на следующей неделе, в субботу», – сказал он.
Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме прошел 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения».
На переговорах были представлены Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который днем ранее провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана.
11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Как пояснял президент США Дональд Трамп, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».