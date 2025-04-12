Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет 19 апреля

11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Как пояснял президент США Дональд Трамп, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».