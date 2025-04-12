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Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет 19 апреля

Ведомости

Второй раунд ирано-американских переговоров состоится 19 апреля, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании.

«Была достигнута договоренность, что второй раунд переговоров пройдет на следующей неделе, в субботу», – сказал он.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме прошел 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения».

На переговорах были представлены Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который днем ранее провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в России. Общение сторон происходило через министра иностранных дел Омана.

11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Как пояснял президент США Дональд Трамп, потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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