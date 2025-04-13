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WSJ: Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке 2015 года

США также обозначили свои красные линии на переговорах в Омане
Ведомости

На американо-иранских переговорах в Омане стороны обменялись красными линиями и обсудили варианты смягчения санкций в обмен на ликвидацию иранской ядерной программы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников.

Иранская сторона заявила, что хочет быстрого смягчения санкций США, которые парализовали экономику Тегерана, и прекращения давление США на китайских покупателей своей нефти. Взамен Иран якобы выразил готовность вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые были согласованы в рамках ядерной сделки 2015 г. 

Неясно, будет ли такой подход приемлем для администрации американского президента Дональда Трампа, пишет СМИ, которая еще не согласилась с тем, что Иран будет иметь право обогащать уран в рамках нового соглашения. 

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что если Иран откажется прекратить свою ядерную программу, он передаст этот вопрос Трампу для принятия решения о дальнейших действиях.  При этом некоторые согласованные компромиссы могут быть возможны и со стороны США. «Там, где будет проходить наша красная линия, не может быть вооружения вашего ядерного потенциала», – цитирует Уиткоффа WSJ. 

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме состоялся 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения». Уиткофф назвал ее конструктивной. Второй раунд переговоров анонсирован на 19 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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