WSJ: Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке 2015 года

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что если Иран откажется прекратить свою ядерную программу, он передаст этот вопрос Трампу для принятия решения о дальнейших действиях. При этом некоторые согласованные компромиссы могут быть возможны и со стороны США. «Там, где будет проходить наша красная линия, не может быть вооружения вашего ядерного потенциала», – цитирует Уиткоффа WSJ.