WSJ: Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке 2015 года

WSJ: Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке 2015 годаСША также обозначили свои красные линии на переговорах в Омане
На американо-иранских переговорах в Омане стороны обменялись красными линиями и обсудили варианты смягчения санкций в обмен на ликвидацию иранской ядерной программы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников.
Иранская сторона заявила, что хочет быстрого смягчения санкций США, которые парализовали экономику Тегерана, и прекращения давление США на китайских покупателей своей нефти. Взамен Иран якобы выразил готовность вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые были согласованы в рамках ядерной сделки 2015 г.
Неясно, будет ли такой подход приемлем для администрации американского президента Дональда Трампа, пишет СМИ, которая еще не согласилась с тем, что Иран будет иметь право обогащать уран в рамках нового соглашения.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что если Иран откажется прекратить свою ядерную программу, он передаст этот вопрос Трампу для принятия решения о дальнейших действиях. При этом некоторые согласованные компромиссы могут быть возможны и со стороны США. «Там, где будет проходить наша красная линия, не может быть вооружения вашего ядерного потенциала», – цитирует Уиткоффа WSJ.
Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме состоялся 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения». Уиткофф назвал ее конструктивной. Второй раунд переговоров анонсирован на 19 апреля.