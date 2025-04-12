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Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

Ведомости

Американо-иранские переговоры прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его слова привел журналист NBC News Вон Хиллард в X.

«У нас состоялся очень позитивный и конструктивный разговор», – следует из сообщения.

Уиткофф ожидает следующих переговоров с Ираном 19 апреля, сегодня он возвращается в США из Омана.

Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме состоялся 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения». По итогам встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал второй раунд переговоров 19 апреля.

В начале марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. 11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Он пояснил, что Тегеран «не интересует» ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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