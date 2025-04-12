Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

В начале марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. 11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Он пояснил, что Тегеран «не интересует» ядерное оружие.