Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными
Американо-иранские переговоры прошли позитивно и конструктивно, заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его слова привел журналист NBC News Вон Хиллард в X.
«У нас состоялся очень позитивный и конструктивный разговор», – следует из сообщения.
Уиткофф ожидает следующих переговоров с Ираном 19 апреля, сегодня он возвращается в США из Омана.
Первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме состоялся 12 апреля. Как заявляли в иранском МИДе, встреча прошла в атмосфере «взаимного уважения». По итогам встречи министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи анонсировал второй раунд переговоров 19 апреля.
В начале марта президент США Дональд Трамп говорил в интервью Fox News, что хочет заключить сделку по ядерной программе с Ираном и направил соответствующее письмо правительству страны. 11 апреля замглавы иранского МИДа по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран и Вашингтон договорятся по итогам переговоров в Омане в случае, если отказ Ирана от ядерной программы будет единственным условием. Он пояснил, что Тегеран «не интересует» ядерное оружие.