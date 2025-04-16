СФ одобрил закон об исполнении в течение года решения о призыве в армию
Совет Федерации (СФ) одобрил закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года. В поддержку закона проголосовали 165 сенаторов, «против» не выступил никто. следует из записи трансляции заседания.
Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно пояснительной записке, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период его проведения, подлежит исполнению в следующие периоды призыва в течение года со дня, когда оно было принято.
Соответствующий проект был внесен на рассмотрение Госдумы 13 февраля группой депутатов «Единой России» во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и главой комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. 19 марта законопроект был принят в первом чтении, 8 апреля – во втором и третьем.
31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 160 000 человек от 18 до 30 лет.