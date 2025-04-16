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СФ одобрил закон об исполнении в течение года решения о призыве в армию

Ведомости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон об исполнении решения о призыве в армию в течение года. В поддержку закона проголосовали 165 сенаторов, «против» не выступил никто. следует из записи трансляции заседания.

Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно пояснительной записке, решение о призыве на военную службу, не исполненное в период его проведения, подлежит исполнению в следующие периоды призыва в течение года со дня, когда оно было принято.

Соответствующий проект был внесен на рассмотрение Госдумы 13 февраля группой депутатов «Единой России» во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и главой комиссии по противодействию коррупции Василием Пискаревым. 19 марта законопроект был принят в первом чтении, 8 апреля – во втором и третьем.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. С 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 160 000 человек от 18 до 30 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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