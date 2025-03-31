Путин подписал указ о весеннем призыве

Если по итогам призывной кампании задание президента выполнено, ряд решений о призыве на службу отменяется. В пояснительной записке говорится, что за 2023 г. по результатам весенней призывной кампании в Москве было отменено более 11 600 решений. Авторы документа также указали на злоупотребления. Они утверждают, что некоторые люди пользуются отсутствием срока действия решений о призыве и обжалуют их для «уклонения от призыва на военную службу». Каждый период призыва около 5000 человек подают в суд жалобы о несогласии с решениями призывных комиссий. Из них 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной кампании, а удовлетворяется лишь 5% жалоб.