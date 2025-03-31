Путин подписал указ о весеннем призывеНа срочную службу призовут 160 000 человек
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 апреля по 15 июля на военную службу будут призваны 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в указе. В соответствии с законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» с военной службы уволят солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.
Путин поручил правительству, органам исполнительной власти российских субъектов и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную службу.
Минобороны сообщило, что весенний призыв будет проходить во всех субъектах России, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю кампанию. Это связанно с климатическими особенностями этих территорий. В военном ведомстве указали, что весенняя призывная кампания не связана с конфликтом на Украине.
19 марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил «Интерфаксу», что призываемые на срочную службу не будут направляться в зону проведения специальной военной операции на Украине.
В тот же день депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, на год увеличивающий действие решений о призыве на военную службу, не исполненных в период его проведения. Изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе». Среди авторов документа – Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и зампред комитета Дмитрий Саблин (все от «Единой России»).
Если по итогам призывной кампании задание президента выполнено, ряд решений о призыве на службу отменяется. В пояснительной записке говорится, что за 2023 г. по результатам весенней призывной кампании в Москве было отменено более 11 600 решений. Авторы документа также указали на злоупотребления. Они утверждают, что некоторые люди пользуются отсутствием срока действия решений о призыве и обжалуют их для «уклонения от призыва на военную службу». Каждый период призыва около 5000 человек подают в суд жалобы о несогласии с решениями призывных комиссий. Из них 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной кампании, а удовлетворяется лишь 5% жалоб.