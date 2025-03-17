Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходитЧто нужно знать об условиях прохождения срочной службы
1 апреля 2025 г. в России стартует весенний призыв на срочную службу. Кого отправляют в армию, какие категории годности существуют, кто имеет право на отсрочку и другие особенности предстоящего призыва – в материале «Ведомостей».
Что такое призыв и как он проходит
Призыв – это процедура привлечения граждан к прохождению срочной военной службы в Вооруженных силах РФ, которая регламентирована федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». В ст. 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является «долгом и обязанностью гражданина».
Этапы призыва:
оповещение военнообязанного путем вручения повестки;
прохождение призывником медицинской комиссии для определения состояния здоровья;
проведение заседания призывной комиссии для определения категории годности военнообязанного;
отправление призывника к месту прохождения службы.
Возраст и сроки призыва
С 1 января 2024 г. на срочную службу призывают мужчин возрастом от 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст составлял 27 лет.
Призыв осуществляется два раза в год – весной и осенью. Весенний призыв начинается 1 апреля и продолжается до 15 июля. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.
Для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения. Жителей Крайнего Севера отправляют в армию только осенью, что связано с особенностями климата и проблемами транспортного сообщения. Жители сельской местности могут получить отсрочку на время сельскохозяйственных работ, а преподаватели – до окончания учебного года.
Способы оповещения призывников
1 ноября 2024 г. заработал Единый цифровой реестр воинского учета. Теперь помимо традиционных бумажных повесток, которые вручают лично или через работодателя, призывникам рассылают оповещения через «Госуслуги». Пока в тестовом режиме электронные повестки рассылают военнообязанным в Марий Эл, а также Сахалинской и Рязанской областях.
Повестка считается автоматически врученной спустя неделю после размещения в цифровом реестре. С этого момента призывник не может покинут страну. В случае неявки без уважительной причины через 20 дней его ждет запрет:
на сделки с недвижимостью;
на получение водительских прав и управление транспортом;
на регистрацию ИП или получение статуса самозанятого;
на получение кредитов и займов.
Как определяется категория годности
Каждый призывник проходит медицинскую комиссию, которая включает терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и стоматолога. По ее итогам призывная комиссия определяет категорию годности.
Категории годности:
«А» – полностью здоров, годен к службе в любых войсках;
«Б» – есть незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями по роду войск;
«В» – имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;
«Г» – временно не годен по состоянию здоровья (дается отсрочка на полгода или год в целях лечения);
«Д» – не годен, не подлежит призыву при любых обстоятельствах.
Кто освобожден от призыва
Не проходят срочную службу следующие категории граждан:
сыновья и братья военнослужащих, погибших при исполнении;
подозреваемые и подсудимые по уголовным делам;
лица, отбывающие наказание, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Кто имеет право на отсрочку
Временное освобождение от призыва положена:
студентам очных форм обучения;
опекунам несовершеннолетних;
отцам-одиночкам, а также отцам двух и более детей;
отцам одного ребенка, если супруга беременна вторым (срок должен превышать 26 недель);
отцам детей-инвалидов (возрастом до 3 лет);
депутатам, а также сотрудникам силовых ведомств.
Что такое альтернативная гражданская служба
Альтернативная гражданская служба (АГС) – это особая работа взамен службы по призыву. Она допускается в случаях, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию военнообязанного. Кроме того, если он относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.
Для прохождения АГС призывник должен заблаговременно подать заявление в призывную комиссию. Срок альтернативной гражданской службы – 21 месяц (в военных организациях – 18 месяцев). В рамках АГС военнообязанным доступно 266 профессий. Например, можно работать резчиком мясопродуктов, лесником, оператором видеосъемки, кладовщиком, трактористом, садоводом, конюхом. Устроиться можно в строительные предприятия, социальные учреждения, больницы и другие организации.