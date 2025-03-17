Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения. Жителей Крайнего Севера отправляют в армию только осенью, что связано с особенностями климата и проблемами транспортного сообщения. Жители сельской местности могут получить отсрочку на время сельскохозяйственных работ, а преподаватели – до окончания учебного года.