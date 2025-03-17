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Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

Что нужно знать об условиях прохождения срочной службы
Михаил Спиридонов
Эрик Романенко / ТАСС
Эрик Романенко / ТАСС

1 апреля 2025 г. в России стартует весенний призыв на срочную службу. Кого отправляют в армию, какие категории годности существуют, кто имеет право на отсрочку и другие особенности предстоящего призыва – в материале «Ведомостей».

Что такое призыв и как он проходит

Призыв – это процедура привлечения граждан к прохождению срочной военной службы в Вооруженных силах РФ, которая регламентирована федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». В ст. 59 Конституции РФ закреплено, что защита Отечества является «долгом и обязанностью гражданина».

Этапы призыва: 

  • оповещение военнообязанного путем вручения повестки;

  • прохождение призывником медицинской комиссии для определения состояния здоровья; 

  • проведение заседания призывной комиссии для определения категории годности военнообязанного;

  • отправление призывника к месту прохождения службы.

Возраст и сроки призыва

С 1 января 2024 г. на срочную службу призывают мужчин возрастом от 18 до 30 лет. Ранее предельный возраст составлял 27 лет.

Призыв осуществляется два раза в год – весной и осенью. Весенний призыв начинается 1 апреля и продолжается до 15 июля. Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения. Жителей Крайнего Севера отправляют в армию только осенью, что связано с особенностями климата и проблемами транспортного сообщения. Жители сельской местности могут получить отсрочку на время сельскохозяйственных работ, а преподаватели – до окончания учебного года.

Способы оповещения призывников

1 ноября 2024 г. заработал Единый цифровой реестр воинского учета. Теперь помимо традиционных бумажных повесток, которые вручают лично или через работодателя, призывникам рассылают оповещения через «Госуслуги». Пока в тестовом режиме электронные повестки рассылают военнообязанным в Марий Эл, а также Сахалинской и Рязанской областях.

Повестка считается автоматически врученной спустя неделю после размещения в цифровом реестре. С этого момента призывник не может покинут страну. В случае неявки без уважительной причины через 20 дней его ждет запрет:

  • на сделки с недвижимостью;

  • на получение водительских прав и управление транспортом;

  • на регистрацию ИП или получение статуса самозанятого;

  • на получение кредитов и займов.

Как определяется категория годности

Каждый призывник проходит медицинскую комиссию, которая включает терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, оториноларинголога, психиатра и стоматолога. По ее итогам призывная комиссия определяет категорию годности.

Категории годности:

«А» – полностью здоров, годен к службе в любых войсках;

«Б» – есть незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями по роду войск;

«В» – имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

«Г» – временно не годен по состоянию здоровья (дается отсрочка на полгода или год в целях лечения);

«Д» – не годен, не подлежит призыву при любых обстоятельствах.

Кто освобожден от призыва

Не проходят срочную службу следующие категории граждан:

  • сыновья и братья военнослужащих, погибших при исполнении;

  • подозреваемые и подсудимые по уголовным делам;

  • лица, отбывающие наказание, а также имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Кто имеет право на отсрочку

Временное освобождение от призыва положена:

  • студентам очных форм обучения;

  • опекунам несовершеннолетних;

  • отцам-одиночкам, а также отцам двух и более детей;

  • отцам одного ребенка, если супруга беременна вторым (срок должен превышать 26 недель);

  • отцам детей-инвалидов (возрастом до 3 лет);

  • депутатам, а также сотрудникам силовых ведомств.

Что такое альтернативная гражданская служба

Альтернативная гражданская служба (АГС) – это особая работа взамен службы по призыву. Она допускается в случаях, если военная служба противоречит убеждениям или вероисповеданию военнообязанного. Кроме того, если он относится к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.

Для прохождения АГС призывник должен заблаговременно подать заявление в призывную комиссию. Срок альтернативной гражданской службы – 21 месяц (в военных организациях – 18 месяцев). В рамках АГС военнообязанным доступно 266 профессий. Например, можно работать резчиком мясопродуктов, лесником, оператором видеосъемки, кладовщиком, трактористом, садоводом, конюхом. Устроиться можно в строительные предприятия, социальные учреждения, больницы и другие организации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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