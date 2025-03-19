Проект продления действия решения о призыве в армию принят в первом чтении

Проект продления действия решения о призыве в армию принят в первом чтенииВо время его рассмотрения депутаты поспорили о возможных сроках вступления закона в силу
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который на год увеличивает действие решений о призыве на военную службу, не исполненных в период его проведения. Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе». Среди авторов законопроекта – председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и зампред комитета Дмитрий Саблин (все от «Единой России»).
Сейчас на мероприятия, которые связаны с призывом на военную службу, повестками вызывается максимально возможное количество граждан – кроме тех, кто уже имеют отсрочку, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Это делается для того, чтобы выполнить задание президента по призыву. Все вызванные проходят медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор. А на заседании призывной комиссии специалисты определяют, каким образом гражданин будет проходить военную службу и будет ли вообще.
Если по итогам призывной кампании задание главы государства выполнено, некоторые решения о призыве граждан на службу отменяются. Согласно данным из пояснительной записки, за 2023 г. по итогам весенней призывной кампании было отменено свыше 11 600 решений. Эти данные касаются только Москвы, уточнил Картаполов. Все эти граждане во время осеннего призыва снова приходили в военкоматы для повторного прохождения медосвидетельствования и психологического отбора. По мнению авторов законопроекта, это создает неудобства для самих призывников, несет допнагрузку на членов призывной кампании и приводит к неоправданному расходу бюджетных средств.
Помимо этого авторы обратили внимание на злоупотребления. Некоторые граждане пользуются отсутствием срока действия решений о призыве и обжалуют их для «уклонения от призыва на военную службу», говорится в пояснительной записке. Там же утверждается, что каждый период призыва около 5000 человек подают в суд жалобы о несогласии с решениями призывных комиссии. Из них 64% суды успевают рассмотреть в период проведения призывной кампании, а удовлетворяется только 5% жалоб.
Проект предполагает, что решение о призыве можно будет исполнить в течение одного года с того момента, когда оно было принято (т. е. в период следующих двух призывных кампаний). В тексте уточняется, что это возможно при условии, если на день исполнения решения не возникли обстоятельства, которые считаются основанием для принятия другого решения. Среди них – о направлении на альтернативную службу, об отсрочке, об освобождении от призыва, о зачислении в запас и об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Кроме того, законопроектом предлагается создать одну призывную комиссию в двух и более муниципальных районах и городских округах, а также в городах федерального значения (по аналогии со столичной Объединенной муниципальной призывной комиссией). Решение об этом будет принимать глава субъекта.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 г. Во время обсуждения инициативы депутаты предложили скорректировать этот срок. В частности, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) указала, что если проект вступит в силу с 1 января, то его положения будут распространяться на решения октября 2024 г., что недопустимо. По мнению Картаполова, в сроках ничего страшного нет. Они направлены на то, чтобы нормы начали действовать с начала весенней призывной кампании.
Парламентарии также высказали замечания по поводу отсутствия в законопроекте порядка действий, если состояние здоровья призывника изменилось. Сейчас в документе нет четких формулировок, говорила Останина и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). Картаполов пояснил, что в случае изменения состояния здоровья призывника он должен будет предоставить в военкомат пакет документов, подтверждающий это. По его мнению, нет необходимости нагружать законопроект этими деталями – все будет прописано в документах Генерального штаба.
Главная цель предложенных изменений – освобождение призывников от необходимости проходить мероприятия по призыву повторно, вновь напомнил Картаполов. А все, что связано с обжалованием решения призывной комиссии, – второстепенная задача, уточнил он.
В 2024 г. в Москве решения о призыве, принятые в весеннюю кампанию, уже не отменялись – осенью жителей города отправляли в армию по ним же, говорил «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро Kaloy.ru Калой Ахильгов. Предложенные изменения закрывают лазейки для уклонения от военной службы, когда призывник любыми способами пытается не попасть в военкомат при получении повестки, а в следующие периоды рассчитывает, что о нем забудут до наступления максимального призывного возраста в 30 лет, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров.