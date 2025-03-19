Проект продления действия решения о призыве в армию принят в первом чтении

Проект предполагает, что решение о призыве можно будет исполнить в течение одного года с того момента, когда оно было принято (т. е. в период следующих двух призывных кампаний). В тексте уточняется, что это возможно при условии, если на день исполнения решения не возникли обстоятельства, которые считаются основанием для принятия другого решения. Среди них – о направлении на альтернативную службу, об отсрочке, об освобождении от призыва, о зачислении в запас и об освобождении от исполнения воинской обязанности.