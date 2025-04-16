Переговоры Путина и эмира Катара пройдут в Москве 17 апреля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что Путин и Аль Тани проведут обмен мнениями по украинскому конфликту. Также они поговорят о «региональных делах». Песков пояснил, что регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций.