Переговоры Путина и эмира Катара пройдут в Москве 17 апреля
Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани пройдут 17 апреля в Москве, сообщили в Telegram-канале Кремля.
Ожидается, что лидеры стран обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Кроме того, они затронут ряд ключевых тем международной повестки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что Путин и Аль Тани проведут обмен мнениями по украинскому конфликту. Также они поговорят о «региональных делах». Песков пояснил, что регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций.