Глава МАГАТЭ: Иран недалек от обладания ядерным оружием
Иран уже недалек от обладания ядерным оружием, сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью французскому изданию Le Monde. Заявление он сделал перед визитом в Тегеран 16 апреля.
Гросси отметил, что Иран обладает достаточным количеством материалов для производства не одной, а нескольких бомб, но до достижения этой цели еще предстоит пройти долгий путь. В то же время, признал глава МАГАТЭ, страна за последние четыре года значительно ускорила свои действия в этой области и создание ядерного оружия не за горами.
12 апреля в Омане состоялся первый раунд непрямых переговоров Ирана и США по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций. Республику представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую сторону – спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Они условились продолжить диалог там же 19 апреля.
В интервью Le Monde Гросси выразил желание, чтобы возглавляемое им агентство приняло участие в начатом в Омане переговорном процессе по иранской ядерной программе. По его словам, без МАГАТЭ любое соглашение будет «просто листом бумаги».