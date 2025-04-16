Глава МАГАТЭ: Иран недалек от обладания ядерным оружием

Гросси отметил, что Иран обладает достаточным количеством материалов для производства не одной, а нескольких бомб, но до достижения этой цели еще предстоит пройти долгий путь. В то же время, признал глава МАГАТЭ, страна за последние четыре года значительно ускорила свои действия в этой области и создание ядерного оружия не за горами.