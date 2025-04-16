Путин прибыл в МГТУ имени Баумана
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Николая Баумана, где состоится совещание по вопросам развития космической ядерной энергетики. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
Главу государства поприветствовал ректор МГТУ Михаил Гордин, на встрече также присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров. Для президента начали экскурсию по корпусам университета, в частности, ему показали коворкинг, столовую и общежитие для студентов вуза.
Ранее 16 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня в открытом режиме выступит на совещании по развитию российской космической деятельности в долгосрочной перспективе. Участвовать в мероприятии будут все ведомства, которые имеют отношение к этой отрасли, говорил Песков.