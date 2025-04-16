Путин прибыл в МГТУ имени Баумана

Ранее 16 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня в открытом режиме выступит на совещании по развитию российской космической деятельности в долгосрочной перспективе. Участвовать в мероприятии будут все ведомства, которые имеют отношение к этой отрасли, говорил Песков.