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/ Политика

Россию и Белоруссию не пригласили на мероприятие ко Дню Победы в бундестаге

Ведомости

Послов России и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие в честь Дня Победы, которое состоится 8 мая в бундестаге. Об этом сообщили «РИА Новости» в администрации немецкого парламента.

По информации агентства, такое решение было принято в связи с оценкой федерального правительства. Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться. Как сообщают «РИА Новости», на мероприятие были приглашены представители дипломатического корпуса.

Ранее МИД ФРГ под руководством главы ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них. 

В связи с данным сообщением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «это выглядит вопиющим оскорблением».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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