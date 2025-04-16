Россию и Белоруссию не пригласили на мероприятие ко Дню Победы в бундестаге
Послов России и Белоруссии не пригласили на памятное мероприятие в честь Дня Победы, которое состоится 8 мая в бундестаге. Об этом сообщили «РИА Новости» в администрации немецкого парламента.
По информации агентства, такое решение было принято в связи с оценкой федерального правительства. Отмечается, что от более широкого международного присутствия сознательно решили отказаться. Как сообщают «РИА Новости», на мероприятие были приглашены представители дипломатического корпуса.
Ранее МИД ФРГ под руководством главы ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них.
В связи с данным сообщением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «это выглядит вопиющим оскорблением».