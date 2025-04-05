МИД: выдворение россиян с мероприятий в честь Дня Победы является оскорблением

Дипломат сослалась на материал газеты Berliner Zeitung, в распоряжении которой оказался закрытый документ немецкого МИДа, в котором говорится, что россиян и белорусов не допустят к участию и физическому присутствию на праздничных церемониях. Более того, учреждения могут воспользоваться правом их выдворения по своему усмотрению.