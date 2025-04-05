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МИД: выдворение россиян с мероприятий в честь Дня Победы является оскорблением

Ведомости

МИД ФРГ под руководством главы ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них. Это выглядит вопиющим оскорблением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат сослалась на материал газеты Berliner Zeitung, в распоряжении которой оказался закрытый документ немецкого МИДа, в котором говорится, что россиян и белорусов не допустят к участию и физическому присутствию на праздничных церемониях. Более того, учреждения могут воспользоваться правом их выдворения по своему усмотрению.

«Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в т. ч. евреев с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. «Триумф воли» Бербок», – подчеркнула Захарова.

10 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника подчеркнул, что российские дипломаты в год 80-летия Победы продолжат бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма. Он отметил, что особое внимание, как и раньше, нужно уделить защите прав россиян за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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