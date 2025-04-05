МИД: выдворение россиян с мероприятий в честь Дня Победы является оскорблением
МИД ФРГ под руководством главы ведомства Анналены Бербок рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и допустил выдворение с них. Это выглядит вопиющим оскорблением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат сослалась на материал газеты Berliner Zeitung, в распоряжении которой оказался закрытый документ немецкого МИДа, в котором говорится, что россиян и белорусов не допустят к участию и физическому присутствию на праздничных церемониях. Более того, учреждения могут воспользоваться правом их выдворения по своему усмотрению.
«Если немецкие силовики действительно будут выдворять русских, белорусов, бывших советских граждан, в т. ч. евреев с торжественных мероприятий, то иначе как возрождением нацизма это назвать будет нельзя. «Триумф воли» Бербок», – подчеркнула Захарова.
10 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника подчеркнул, что российские дипломаты в год 80-летия Победы продолжат бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма. Он отметил, что особое внимание, как и раньше, нужно уделить защите прав россиян за границей.