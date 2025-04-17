В Кремле начались переговоры Путина с эмиром Катара

В Кремле начались переговоры Путина с эмиром КатараШейх находится в России с официальным визитом
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара шейхом Тамим Аль Тани. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Эмир Катара прибыл в Россию с официальным визитом. Его переговоры с Путиным пройдут в узком составе. За этим последуют переговоры в формате официального завтрака и церемония обмена подписанными документами, сообщил ранее 17 апреля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.
В Кремле заявляли, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также лидеры могут затронуть ряд тем международной повестки. Песков уточнял, что Путин и эмир Катара обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту.