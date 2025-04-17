В Кремле начались переговоры Путина с эмиром Катара

В Кремле заявляли, что стороны обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также лидеры могут затронуть ряд тем международной повестки. Песков уточнял, что Путин и эмир Катара обменяются мнениями по российско-украинскому конфликту.