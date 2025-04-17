Беседа Путина с эмиром Катара пройдет в узком составе и за официальным завтраком

17 апреля эмир Катара прибыл в Москву. О запланированном визите Кремль сообщил 16 апреля. Там заявили, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Песков говорил, что стороны проведут обмен мнениями по конфликту на Украине. Лидеры также обсудят «региональные дела».