Беседа Путина с эмиром Катара пройдет в узком составе и за официальным завтраком
Беседа президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани пройдет в узком составе. За этим последуют переговоры в формате официального завтрака и церемония обмена подписанными документами. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Визит очень важный, трудно переоценить. Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются», – отметил представитель Кремля.
По его словам, контакты между Путиным и Аль Тани происходят достаточно часто. По другим каналам также весьма активно ведется диалог, 17 апреля «будет серьезный разговор». Ожидается достаточно представительная делегация с двух сторон, уточнил Песков.
Во второй половине дня Путин продолжит обычную работу в Кремле в непубличном формате без открытых мероприятий.
17 апреля эмир Катара прибыл в Москву. О запланированном визите Кремль сообщил 16 апреля. Там заявили, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Песков говорил, что стороны проведут обмен мнениями по конфликту на Украине. Лидеры также обсудят «региональные дела».