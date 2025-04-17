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/ Политика

Беседа Путина с эмиром Катара пройдет в узком составе и за официальным завтраком

Ведомости

Беседа президента России Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани пройдет в узком составе. За этим последуют переговоры в формате официального завтрака и церемония обмена подписанными документами. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

«Визит очень важный, трудно переоценить. Сейчас во многих региональных и даже мировых делах Катар наш добрый партнер. Российско-катарские отношения очень динамично развиваются», – отметил представитель Кремля.

По его словам, контакты между Путиным и Аль Тани происходят достаточно часто. По другим каналам также весьма активно ведется диалог, 17 апреля «будет серьезный разговор». Ожидается достаточно представительная делегация с двух сторон, уточнил Песков.

Во второй половине дня Путин продолжит обычную работу в Кремле в непубличном формате без открытых мероприятий.

17 апреля эмир Катара прибыл в Москву. О запланированном визите Кремль сообщил 16 апреля. Там заявили, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Песков говорил, что стороны проведут обмен мнениями по конфликту на Украине. Лидеры также обсудят «региональные дела». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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