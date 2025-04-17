В Кремле заявили о готовности налаживать отношения с правительством Сирии

Песков также рассказал, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани, которые прошли 17 апреля, состоялся обмен мнениями относительно вопросам Сирии. Он подчеркнул, что сейчас сложно делать какие-то прогнозы о будущем восстановлении позиций России в стране.