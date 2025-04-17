В Кремле заявили о готовности налаживать отношения с правительством Сирии
Россия заинтересована в налаживании отношений с нынешними сирийскими властями и находится в диалоге со всеми региональными игроками по данному вопросу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков также рассказал, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара шейха Тамима Аль Тани, которые прошли 17 апреля, состоялся обмен мнениями относительно вопросам Сирии. Он подчеркнул, что сейчас сложно делать какие-то прогнозы о будущем восстановлении позиций России в стране.
Говоря о противоборстве Турции и Израиля в Сирии, Песков сообщил, что Россия выступает за сохранение территориальной целостности страны.
В ходе переговоров с эмиром Катара Путин заявил, что Россия хотела бы сделать все, чтобы Сирия сохранилась как независимое и территориально целостное государство. Он также предложил обсудить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.
В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.