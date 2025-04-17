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/ Политика

Минобороны ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи Украине

Ведомости

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в него в том числе войдут четыре системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним, три артсистемы Zuzana-2, бронетехника, 27 000 боеприпасов калибром 155 мм. Об этом сообщается на сайте минобороны ФРГ.

Будут также предоставлены боеприпасы для танков Leopard 2, четыре боевые машины Diehl Defence, 38 000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, различные беспилотники. Кроме того, в пакет вошли противотанковые ружья, винтовки, 1100 наземных радаров наблюдения и др.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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