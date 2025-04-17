Минобороны ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи Украине
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в него в том числе войдут четыре системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним, три артсистемы Zuzana-2, бронетехника, 27 000 боеприпасов калибром 155 мм. Об этом сообщается на сайте минобороны ФРГ.
Будут также предоставлены боеприпасы для танков Leopard 2, четыре боевые машины Diehl Defence, 38 000 боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, различные беспилотники. Кроме того, в пакет вошли противотанковые ружья, винтовки, 1100 наземных радаров наблюдения и др.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.