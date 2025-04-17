Минобороны ФРГ раскрыло содержание нового пакета военной помощи Украине

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в него в том числе войдут четыре системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним, три артсистемы Zuzana-2, бронетехника, 27 000 боеприпасов калибром 155 мм. Об этом сообщается на сайте минобороны ФРГ.