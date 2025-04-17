Зеленский назвал Уиткоффа «распространяющим российские нарративы»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа тем, кто «распространяет российские нарративы». Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
Зеленский заявил о том, что Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны» в вопросе территорий, которые Россия присоединила к себе в сентябре 2022 г. Он также сказал, что не будет признавать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими.
11 апреля Reuters писал о том, что Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно достичь быстрее всего, если поддержать признание новых регионов России.
В марте в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпредставитель США сказал о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способность [Владимира] Зеленского выжить политически, если он это признает».