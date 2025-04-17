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/ Политика

Зеленский назвал Уиткоффа «распространяющим российские нарративы»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа тем, кто «распространяет российские нарративы». Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

Зеленский заявил о том, что Уиткофф «принял для себя стратегию российской стороны» в вопросе территорий, которые Россия присоединила к себе в сентябре 2022 г. Он также сказал, что не будет признавать территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими.

11 апреля Reuters писал о том, что Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно достичь быстрее всего, если поддержать признание новых регионов России.

В марте в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпредставитель США сказал о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способность [Владимира] Зеленского выжить политически, если он это признает».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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