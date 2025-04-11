Reuters: Уиткофф назвал выгоду от признания новых регионов России

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно достичь быстрее всего, если поддержать признание новых регионов России. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников, знакомых с ситуацией.