Reuters: Уиткофф назвал выгоду от признания новых регионов России
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф считает, что перемирия на Украине можно достичь быстрее всего, если поддержать признание новых регионов России. Об этом он заявил президенту США Дональду Трампу после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и пять источников, знакомых с ситуацией.
Во время встречи с Трампом спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог возразил против этого, подчеркнув, что Украина, хотя и готова обсуждать отдельные условия по этим регионам, никогда не согласится полностью уступить их России.
По сообщению агентства, встреча завершилась без изменения стратегии США.
22 марта в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сказал о ключевом вопросе конфликта – по его мнению, это статус новых регионов, где жители на референдумах приняли решение, что «хотят находиться под российским правом». Он считает, что центральным вопросом остается признание этого факта Киевом, международным сообществом, а также «способность [Владимира] Зеленского выжить политически, если он это признает».
Уиткофф в данный момент находится с визитом в России, куда он прилетел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
11 апреля Уиткофф уже встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, а также с главным раввином Санкт-Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины города Марком Грубаргом. Вместе с супругой Лорен Раппопорт он посетил Большую хоральную синагогу Северной столицы.