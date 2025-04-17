Трамп: торговое соглашение между США и ЕС будет заключено
Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении торгового соглашения между США и ЕС, подчеркнув, что рассчитывает на «справедливое» соглашение. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Белом доме.
«Конечно, торговое соглашение будет. Они [ЕС] очень, очень хотят его заключить, и мы заключим торговое соглашение. Я уверен в этом, но это будет честная сделка», – сказал Трамп.
Трамп также отметил, что он уверен в перспективах заключения выгодного торгового соглашения с Китаем.
«Я думаю, вы увидите, что мы заключим очень хорошую сделку с Китаем», – сказал он.
Известно, что Мелони публично поддержала предложение ЕС об отмене всех пошлин на промышленные товары при условии, что США сделают аналогичный шаг. Но, по информации дипломатов, близких к переговорам, Вашингтон пока не проявил интереса к снижению своих тарифов. По их мнению, базовая ставка в 10%, вероятно, останется неизменной.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который потом увеличился до 145%.
Американский лидер пока приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек лишился только Китай.