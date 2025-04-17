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/ Политика

Трамп: торговое соглашение между США и ЕС будет заключено

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении торгового соглашения между США и ЕС, подчеркнув, что рассчитывает на «справедливое» соглашение. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Белом доме.

«Конечно, торговое соглашение будет. Они [ЕС] очень, очень хотят его заключить, и мы заключим торговое соглашение. Я уверен в этом, но это будет честная сделка», – сказал Трамп.

Трамп также отметил, что он уверен в перспективах заключения выгодного торгового соглашения с Китаем.

«Я думаю, вы увидите, что мы заключим очень хорошую сделку с Китаем», – сказал он.

Известно, что Мелони публично поддержала предложение ЕС об отмене всех пошлин на промышленные товары при условии, что США сделают аналогичный шаг. Но, по информации дипломатов, близких к переговорам, Вашингтон пока не проявил интереса к снижению своих тарифов. По их мнению, базовая ставка в 10%, вероятно, останется неизменной.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%, который потом увеличился до 145%.

Американский лидер пока приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек лишился только Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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