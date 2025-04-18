Силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении БПЛА в двух районах. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков были повреждены окна в двух частных домах и два автомобиля. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники были ликвидированы в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.