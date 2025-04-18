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/ Политика

Силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Воронежской областью было сбито 27 беспилотников. Над акваторией Азовского моря и Белгородской областью – по 12. Еще три БПЛА ликвидировано над Крымом и по одному – над территориями Ростовской области и Краснодарского края.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время ночной атаки БПЛА при исполнении должностных обязанностей погибли два бойца самообороны Волоконовского района.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об уничтожении БПЛА в двух районах. По его словам, предварительно, обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков были повреждены окна в двух частных домах и два автомобиля. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что беспилотники были ликвидированы в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранним утром 18 апреля временные ограничения на прием и выпуск самолетов были установлены в аэропорту Саратов («Гагарин»). Меру приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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