Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Саратов («Гагарин»), сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель ведомства сообщил о введении меры в 5:40 мск. Работа воздушной гавани была приостановлена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС).
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», – подчеркнул Кореняко.
17 апреля в 19:52 мск ограничения вводились в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»), а в 18:30 мск – в Астрахани («Нариманово»). Меры были отменены в 20:28.
В ночь на 17 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 украинский БПЛА над шестью регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 49 – было уничтожено над Курской областью. По семь БПЛА военные Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали над Орловской и Рязанской областями, четыре – над Брянской, три – над Владимирской и один – над Тульской.