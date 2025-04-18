Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

В ночь на 17 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 71 украинский БПЛА над шестью регионами РФ. Наибольшее число беспилотников – 49 – было уничтожено над Курской областью. По семь БПЛА военные Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали над Орловской и Рязанской областями, четыре – над Брянской, три – над Владимирской и один – над Тульской.