В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения

В 20:28 мск в аэропортах Владикавказа, Грозного и Астрахани были сняты ограничения на взлет и прием гражданских самолетов, сообщил позднее Кореняко. Отмечается, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.