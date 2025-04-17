В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в аэропорту Астрахани «Нариманово» также ввели ограничения на работу.
В волгоградском аэропорту «Гумрак» с 17:22 мск, в свою очередь, были сняты ограничения на работу аэровокзала.
В 20:28 мск в аэропортах Владикавказа, Грозного и Астрахани были сняты ограничения на взлет и прием гражданских самолетов, сообщил позднее Кореняко. Отмечается, что экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.