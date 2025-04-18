Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Галузину

Галузин окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова. Владеет японским и английским языками. В 1983 г. устроился в систему МИДа. С 2001 г. был советником-посланником посольства РФ в Японии. В 2008 г. возглавлял Департамент стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД, а с 2010 был главной Третьего департамента Азии. В 2012 г. назначен чрезвычайным и полномочным послом в Индонезии. В 2018 г. вновь стал послом в Японии и был им до 2022 г.