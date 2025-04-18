МИД Китая опроверг информацию о поставках вооружения России
Министерство иностранных дел КНР опровергло информацию о поставках Пекином вооружений России, сообщил ТАСС со ссылкой на слова официального представителя МИД Китая Линь Цзяня.
Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта, заявил официальный представитель, комментируя заявления украинской стороны о якобы поставках КНР пороха и артиллерийских систем России.
17 апреля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Пекин поставляет в Россию оружие. По его словам, доказательства будут обнародованы на следующей неделе.
Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай «поддерживает все усилия», направленные на достижение мира на Украине, включая «недавний консенсус, достигнутый США и Россией». Под этим он подразумевал озвученные госсекретарем Марко Рубио итоги диалога: восстановление нормальной работы дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением конфликта, возможное экономическое сотрудничество России и США после урегулирования, а также продолжение активных переговоров.