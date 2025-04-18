МИД Китая опроверг информацию о поставках вооружения России

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Китай «поддерживает все усилия», направленные на достижение мира на Украине, включая «недавний консенсус, достигнутый США и Россией». Под этим он подразумевал озвученные госсекретарем Марко Рубио итоги диалога: восстановление нормальной работы дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве, назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением конфликта, возможное экономическое сотрудничество России и США после урегулирования, а также продолжение активных переговоров.