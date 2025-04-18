Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 18 апреля

Предыдущее совещание Путина с постоянными членами Совбеза прошло 1 апреля. В его рамках поднимался вопрос исполнения взаимной договоренности с Украиной о прекращении огня по энергетике. Помимо этого, участники совещания обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.