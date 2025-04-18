Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза 18 апреля
Президент России Владимир Путин 18 апреля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков также рассказал, что остальные встречи российского лидера, запланированные на этот день, будут иметь непубличный характер.
Предыдущее совещание Путина с постоянными членами Совбеза прошло 1 апреля. В его рамках поднимался вопрос исполнения взаимной договоренности с Украиной о прекращении огня по энергетике. Помимо этого, участники совещания обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.