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Путин обсудил с Совбезом удары Киева по российским энергообъектам

Ведомости

В ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос исполнения взаимной договоренности с Украиной о прекращении огня по энергетике, передает Кремль.

Помимо этого участники совещания обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.

18 марта президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно условиям этой договоренности, стороны имеют возможность продления договоренности и выхода из нее в случае ее несоблюдения. Путин согласился с идеей Трампа и отдал соответствующий указ российским военным. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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