Путин обсудил с Совбезом удары Киева по российским энергообъектам

18 марта президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Путиным выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно условиям этой договоренности, стороны имеют возможность продления договоренности и выхода из нее в случае ее несоблюдения. Путин согласился с идеей Трампа и отдал соответствующий указ российским военным. Вооруженные силы (ВС) РФ прекратили наносить удары по украинской энергетике, но, как заявили в Минобороны, Украина продолжает проводить подобные атаки.