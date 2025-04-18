Bloomberg: у Трампа не получится купить Гренландию из-за слишком высокой цены
Президент США Дональд Трамп столкнется с серьезными финансовыми препятствиями в своей идее покупки Гренландии, сообщает агентство Bloomberg.
Авторы публикации подчеркивают, что даже если предположить гипотетическую ситуацию, при которой каждому из 57 000 жителей Гренландии будет предложено по $1 млн и так называемая «золотая карта» Трампа за согласие на присоединение к США, это потребует колоссальных затрат.
«Конгресс, вероятно, никогда не одобрит необходимое повышение налогов или выпуск долговых обязательств для финансирования этого», – поясняет агентство.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Президент США заявлял, что его администрация рассматривает различные варианты для присоединения острова к США.
27 марта президент России Владимир Путин высказался о планах Трампа. По его мнению, идея выкупа Гренландии – это не просто экстравагантное предложение. Такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX в. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила поддержки конгресса. Российский лидер также напомнил исторические факты: во время Второй мировой войны США разместили на острове свои военные базы, а после ее окончания предложили Дании выкупить Гренландию. Таким образом, нынешние намерения Вашингтона можно рассматривать как продолжение многолетних попыток получения контроля над стратегически важным регионом.