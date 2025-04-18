Bloomberg: у Трампа не получится купить Гренландию из-за слишком высокой цены

27 марта президент России Владимир Путин высказался о планах Трампа. По его мнению, идея выкупа Гренландии – это не просто экстравагантное предложение. Такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX в. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила поддержки конгресса. Российский лидер также напомнил исторические факты: во время Второй мировой войны США разместили на острове свои военные базы, а после ее окончания предложили Дании выкупить Гренландию. Таким образом, нынешние намерения Вашингтона можно рассматривать как продолжение многолетних попыток получения контроля над стратегически важным регионом.