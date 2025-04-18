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/ Политика

Bloomberg: у Трампа не получится купить Гренландию из-за слишком высокой цены

Ведомости

Президент США Дональд Трамп столкнется с серьезными финансовыми препятствиями в своей идее покупки Гренландии, сообщает агентство Bloomberg.

Авторы публикации подчеркивают, что даже если предположить гипотетическую ситуацию, при которой каждому из 57 000 жителей Гренландии будет предложено по $1 млн и так называемая «золотая карта» Трампа за согласие на присоединение к США, это потребует колоссальных затрат.

«Конгресс, вероятно, никогда не одобрит необходимое повышение налогов или выпуск долговых обязательств для финансирования этого», – поясняет агентство.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в установлении контроля над Гренландией, которая является полуавтономной территорией Дании. Президент США заявлял, что его администрация рассматривает различные варианты для присоединения острова к США.

27 марта президент России Владимир Путин высказался о планах Трампа. По его мнению, идея выкупа Гренландии – это не просто экстравагантное предложение. Такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX в. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила поддержки конгресса. Российский лидер также напомнил исторические факты: во время Второй мировой войны США разместили на острове свои военные базы, а после ее окончания предложили Дании выкупить Гренландию. Таким образом, нынешние намерения Вашингтона можно рассматривать как продолжение многолетних попыток получения контроля над стратегически важным регионом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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