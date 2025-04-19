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/ Политика

ВС России нанесли удар по месту испытаний ракетного комплекса «Сапсан»

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками был нанесен вечером 18 апреля, говорится в сообщении оборонного ведомства. ВС РФ также атаковали норвежские зенитные ракетные системы NASAMS, которые прикрывали место проведения испытаний «Сапсана». По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, а все объекты уничтожены.

За последние сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, следует из сводки. Средства ПВО уничтожили шесть авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 151 беспилотник самолетного типа.

18 апреля Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов. С 5 по 11 апреля российская армия также нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными БПЛА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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