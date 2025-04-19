ВС России нанесли удар по месту испытаний ракетного комплекса «Сапсан»

За последние сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, следует из сводки. Средства ПВО уничтожили шесть авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 151 беспилотник самолетного типа.