ВС России нанесли удар по месту испытаний ракетного комплекса «Сапсан»
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
Удар высокоточным оружием наземного и морского базирования и беспилотниками был нанесен вечером 18 апреля, говорится в сообщении оборонного ведомства. ВС РФ также атаковали норвежские зенитные ракетные системы NASAMS, которые прикрывали место проведения испытаний «Сапсана». По данным Минобороны, цели удара были достигнуты, а все объекты уничтожены.
За последние сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах, следует из сводки. Средства ПВО уничтожили шесть авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 151 беспилотник самолетного типа.
18 апреля Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по украинским объектам инфраструктуры военных аэродромов и производственным площадкам выпуска дронов. С 5 по 11 апреля российская армия также нанесла восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования и ударными БПЛА.