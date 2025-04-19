NYT: заявление Рубио о переговорах по Украине стало подарком Путину

18 апреля Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию и роли посредника между Москвой и Киевом, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил, а перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания.