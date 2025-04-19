NYT: заявление Рубио о переговорах по Украине стало подарком Путину
Слова госсекретаря США Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из процесса урегулирования российско-украинского конфликта стали «подарком» президенту РФ Владимиру Путину, говорится в материале New York Times (NYT).
18 апреля Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп откажется от дальнейших усилий по мирному урегулированию и роли посредника между Москвой и Киевом, если не появится явных знаков о возможности заключения сделки. По его словам, Трамп уже вложил в украинскую проблему много времени и сил, а перед США стоят и другие проблемы, требующие внимания.
С момента инаугурации Трампа, как пишет NYT, президент или его помощники по национальной безопасности делали заявления, которые «играли на руку России». В частности, в Вашингтоне исключали членство Украины в НАТО из повестки дня, заявляли, что республике придется отказаться от части своей территории, а также обвиняли Киев в конфликте.
17 апреля Трамп заявил, что ждет от России ответа на предложение о прекращении огня на Украине в течение недели. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта. По его словам, он, в частности, связан с соблюдением Москвой моратория на удары по энергообъектам.