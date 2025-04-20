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Минобороны: войска РФ строго соблюдали режим прекращения огня

Ведомости

Все группировки войск в зоне спецоперации в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Российские войска в зоне специальной военной операции остановили боевые действия с 18:00 19 апреля, говорится в сообщении. Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждает оборонное ведомство, в период перемирия предприняли попытки атак на позиции РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). По информации Минобороны, в течение ночи противник применил 48 БПЛА, один из них был запущен по территории Крыма.

19 апреля Путин объявил о пасхальном перемирии. Сообщалось, что прекращение огня продлится с 18:00 мск того же дня до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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