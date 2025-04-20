Минобороны: войска РФ строго соблюдали режим прекращения огня
Все группировки войск в зоне спецоперации в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Российские войска в зоне специальной военной операции остановили боевые действия с 18:00 19 апреля, говорится в сообщении. Вооруженные силы Украины (ВСУ), как утверждает оборонное ведомство, в период перемирия предприняли попытки атак на позиции РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в Донецкой народной республике (ДНР). По информации Минобороны, в течение ночи противник применил 48 БПЛА, один из них был запущен по территории Крыма.
19 апреля Путин объявил о пасхальном перемирии. Сообщалось, что прекращение огня продлится с 18:00 мск того же дня до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир.