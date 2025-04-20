Минобороны: войска РФ строго соблюдали режим прекращения огня

19 апреля Путин объявил о пасхальном перемирии. Сообщалось, что прекращение огня продлится с 18:00 мск того же дня до полуночи 21 апреля. Начальник Генштаба Валерий Герасимов получил соответствующий приказ остановить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения огня на Пасху зеркально, реагируя на действия России. Он также выразил готовность поддержать продление перемирия после окончания пасхальных суток 20 апреля, назвав это возможным шагом к доверию и шансу на мир.