В Кремле заявили, что инициатива пасхального перемирия исходила от Путина

Предложение о пасхальном перемирии с Украиной исходило от президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта идея заранее с США и будут ли проговариваться ее итоги.