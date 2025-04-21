В Кремле заявили, что инициатива пасхального перемирия исходила от Путина
Предложение о пасхальном перемирии с Украиной исходило от президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта идея заранее с США и будут ли проговариваться ее итоги.
Представитель Кремля отметил, что реализацию инициативы уже прокомментировало Минобороны РФ.
«С военной точки зрения там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего. Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина», – сказал Песков.
Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля того же дня до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский обещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать дальнейшее продление перемирия.
21 апреля Минобороны РФ заявило, что несмотря на существенное снижение интенсивности боевых действий, зафиксировано 4900 нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с помощью беспилотников, утверждает ведомство. В министерстве также отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.