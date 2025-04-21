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В Кремле заявили, что инициатива пасхального перемирия исходила от Путина

Ведомости

Предложение о пасхальном перемирии с Украиной исходило от президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли эта идея заранее с США и будут ли проговариваться ее итоги.

Представитель Кремля отметил, что реализацию инициативы уже прокомментировало Минобороны РФ.

«С военной точки зрения там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего. Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина», – сказал Песков.

Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля того же дня до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский обещал зеркально соблюдать режим прекращения огня. Он также выразил готовность поддержать дальнейшее продление перемирия.

21 апреля Минобороны РФ заявило, что несмотря на существенное снижение интенсивности боевых действий, зафиксировано 4900 нарушений перемирия со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с помощью беспилотников, утверждает ведомство. В министерстве также отметили, что российские войска строго соблюдали режим прекращения огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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