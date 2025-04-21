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Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение». об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В своем выступлении глава государства отметил, что работа на муниципальном уровне несет в себе огромную ответственность и является призванием. Он подчеркнул, что данная деятельность имеет первостепенное значение для страны и общества.

Позже Путин вручил статуэтку победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области, начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову. Также российский лидер поздравил всех победителей и лауреатов премии.

Церемония проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. В рамках данного мероприятия около 4000 участников из различных регионов страны обсудят актуальные вопросы, касающиеся развития и поддержки муниципальных образований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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