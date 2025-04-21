Путин в наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение»
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии награждения лауреатов всероссийской муниципальной премии «Служение». об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
В своем выступлении глава государства отметил, что работа на муниципальном уровне несет в себе огромную ответственность и является призванием. Он подчеркнул, что данная деятельность имеет первостепенное значение для страны и общества.
Позже Путин вручил статуэтку победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области, начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову. Также российский лидер поздравил всех победителей и лауреатов премии.
Церемония проходит в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» в Национальном центре «Россия» в Москве с 21 по 23 апреля. В рамках данного мероприятия около 4000 участников из различных регионов страны обсудят актуальные вопросы, касающиеся развития и поддержки муниципальных образований.