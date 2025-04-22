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Президент назначил Исакова на должность посла в Уругвае

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Будаева от обязанностей посла России в Восточной Республике Уругвай. На его должность назначен Алексей Исаков. Соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Исакова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству», – говорится в указе о назначении.

Исаков родился в 1960 г. В 1982 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Владеет английским и французским языками. На дипломатической службе с 1982 г. В 2005-2008 гг. – начальник отдела в Департаменте Северной Америки. В 2008-2013 гг. – генеральный консул РФ в Монреале (Канада). С октября 2013 г. – заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России. С 2020 г. занимал должность посла в Литовской Республике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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