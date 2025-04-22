Президент назначил Исакова на должность посла в Уругвае

Исаков родился в 1960 г. В 1982 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Владеет английским и французским языками. На дипломатической службе с 1982 г. В 2005-2008 гг. – начальник отдела в Департаменте Северной Америки. В 2008-2013 гг. – генеральный консул РФ в Монреале (Канада). С октября 2013 г. – заместитель директора Департамента Северной Америки МИД России. С 2020 г. занимал должность посла в Литовской Республике.