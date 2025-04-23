Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии. Планируется открытое выступление главы государства, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Естественно, само заседание по понятным причинам проходит в закрытом формате», – уточнил представитель Кремля.
По словам Пескова, остальное время 23 апреля глава государства проведет за рабочими встречами и внутренними совещаниями.
В начале года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание спецгруппы военно-промышленной комиссии в Брянской области. Обсуждались вопросы увеличения производства средств противовоздушной обороны (ПВО), защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезервов.