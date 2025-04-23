Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

В начале года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел заседание спецгруппы военно-промышленной комиссии в Брянской области. Обсуждались вопросы увеличения производства средств противовоздушной обороны (ПВО), защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезервов.