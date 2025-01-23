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Медведев обсудил со спецгруппой ВПК дополнительное производство средств ПВО

Ведомости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание специальной группы военно-промышленной комиссии, на котором обсуждались вопросы увеличения производства средств противовоздушной обороны (ПВО), защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезервов. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна: снизить потенциал наших Вооруженных сил и ослабить экономику государства, ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», – сказал зампредседателя Совбеза.

Он добавил, что иногда глубина воздушных атак противника превышает 1000 км. Средства ПВО необходимы для защиты гражданских объектов, промышленной и военной инфраструктуры, отметил Медведев.

«Работы здесь достаточно. Тем более, что наши противники не унимаются, продолжаются атаки», – заявил он.

Медведев также рассказал, что в рамках рабочего визита посетил Брянский химический завод, который некоторое время назад был атакован различными средствами поражения – ракетами и беспилотниками. По его словам, предприятие в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа.

После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Ведомство утверждало, что средства поражения были сбиты ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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