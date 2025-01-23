Медведев обсудил со спецгруппой ВПК дополнительное производство средств ПВО

После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Ведомство утверждало, что средства поражения были сбиты ПВО.