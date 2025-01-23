Медведев обсудил со спецгруппой ВПК дополнительное производство средств ПВО
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел в Брянской области заседание специальной группы военно-промышленной комиссии, на котором обсуждались вопросы увеличения производства средств противовоздушной обороны (ПВО), защиты объектов промышленной инфраструктуры, а также хранилищ госрезервов. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Противник постоянно пытается предпринимать военные акции на территории нашей страны. Цель понятна: снизить потенциал наших Вооруженных сил и ослабить экономику государства, ну а подчас просто напугать людей, когда под обстрел попадает гражданская инфраструктура», – сказал зампредседателя Совбеза.
Он добавил, что иногда глубина воздушных атак противника превышает 1000 км. Средства ПВО необходимы для защиты гражданских объектов, промышленной и военной инфраструктуры, отметил Медведев.
«Работы здесь достаточно. Тем более, что наши противники не унимаются, продолжаются атаки», – заявил он.
Медведев также рассказал, что в рамках рабочего визита посетил Брянский химический завод, который некоторое время назад был атакован различными средствами поражения – ракетами и беспилотниками. По его словам, предприятие в полном объеме продолжает выполнение гособоронзаказа.
После начала российской спецоперации в феврале 2022 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. В ночь на 14 января ВСУ нанесли удары по объектам в Брянской области с использованием шести ракет ATACMS и шести Storm Shadow, а также 31 БПЛА, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Ведомство утверждало, что средства поражения были сбиты ПВО.