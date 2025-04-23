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Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России для переговоров

Ведомости

Россия не настаивает на отставке президента Украины Владимира Зеленского, но подписанные им соглашения в будущем могут быть поставлены под сомнение из-за спорной легитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

По словам Пескова, в условиях отсутствия президентских выборов в 2024 г. и действия военного положения на Украине юридическая основа полномочий главы государства вызывает вопросы. Он отметил, что в украинской конституции четко прописана роль парламента, а не президента в таких условиях, и это может стать основанием для оспаривания любых договоренностей, достигнутых с действующим руководством.

Песков подчеркнул, что у Москвы нет доверия к киевскому режиму, учитывая влияние, по его утверждению, радикальных националистических сил на украинскую власть. Он также заявил, что европейские страны, включая Германию, игнорируют этот фактор, что в будущем может иметь серьезные последствия для самого Запада.

27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.

Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.

В конце января Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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