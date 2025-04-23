Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России для переговоров
Россия не настаивает на отставке президента Украины Владимира Зеленского, но подписанные им соглашения в будущем могут быть поставлены под сомнение из-за спорной легитимности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
По словам Пескова, в условиях отсутствия президентских выборов в 2024 г. и действия военного положения на Украине юридическая основа полномочий главы государства вызывает вопросы. Он отметил, что в украинской конституции четко прописана роль парламента, а не президента в таких условиях, и это может стать основанием для оспаривания любых договоренностей, достигнутых с действующим руководством.
Песков подчеркнул, что у Москвы нет доверия к киевскому режиму, учитывая влияние, по его утверждению, радикальных националистических сил на украинскую власть. Он также заявил, что европейские страны, включая Германию, игнорируют этот фактор, что в будущем может иметь серьезные последствия для самого Запада.
27 марта президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Мурманск высказал идею о введении на Украине «временного управления под эгидой ООН вместе с США, странами Европы и партнерами России». По его словам, нынешние власти в Киеве утратили легитимность и стоит вопрос – с кем именно вести там диалог для урегулирования конфликта.
Путин ранее неоднократно говорил о нелегитимности Зеленского, пятилетний срок полномочий которого истек 20 мая 2024 г. Конституция республики запрещает проведение выборов главы государства, пока в стране действует военное положение. Оно регулярно продлевается на Украине на фоне продолжения боевых действий.
В конце января Путин говорил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что возможное подписание мирного соглашения с Украиной также будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и уже не может отменить собственный указ, запрещающий любые переговоры с Россией.