Песков: отставка Зеленского не входит в число требований России для переговоров

По словам Пескова, в условиях отсутствия президентских выборов в 2024 г. и действия военного положения на Украине юридическая основа полномочий главы государства вызывает вопросы. Он отметил, что в украинской конституции четко прописана роль парламента, а не президента в таких условиях, и это может стать основанием для оспаривания любых договоренностей, достигнутых с действующим руководством.