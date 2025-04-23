Индия после теракта вышлет всех граждан Пакистана в течение 48 часов

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Мисри отметил, что до 1 мая численность посольств Индии и Пакистана будет сокращена с нынешних 55 до 30 человек.