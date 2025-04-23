Индия после теракта вышлет всех граждан Пакистана в течение 48 часов
Индия в течение 48 часов вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление замглавы МИДа страны Викрам Мисри.
Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Кроме того, все визы, полученные ими по данной системе в течение прошлого года, будут аннулированы. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами также будет закрыт.
Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Мисри отметил, что до 1 мая численность посольств Индии и Пакистана будет сокращена с нынешних 55 до 30 человек.
22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Инцидент произошел в городе Пахалгам. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.