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Индия после теракта вышлет всех граждан Пакистана в течение 48 часов

Ведомости

Индия в течение 48 часов  вышлет всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Об этом сообщает Times of India со ссылкой на заявление замглавы МИДа страны Викрам Мисри.

Пакистанцам будет запрещено въезжать в Индию. Кроме того, все визы, полученные ими по данной системе в течение прошлого года, будут аннулированы. Контрольно-пропускной пункт Аттари между странами также будет закрыт.

Советники по вопросам обороны, армии, флота и авиации в Верховной комиссии Пакистана в Нью-Дели объявлены персонами нон грата. У них есть неделя, чтобы покинуть страну. Мисри отметил, что до 1 мая численность посольств Индии и Пакистана будет сокращена с нынешних 55 до 30 человек.

22 апреля в регионе Кашмир на севере Индии произошел самый серьезный за последние годы теракт. Инцидент произошел в городе Пахалгам. Боевики из группировки «Кашмирское сопротивление», которых поддерживает Пакистан, открыли стрельбу по туристам на тропе в долине Байсаран. В результате погибли 26 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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