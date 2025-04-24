Захарова указала на недоговороспособность Киева после слов Зеленского о Крыме

Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию украинского конфликта должны были пройти в Лондоне 23 апреля. После заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом, госсекретарь США Марко Рубио отказался от присутствия на встрече. Впоследствии ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо них состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти государств.