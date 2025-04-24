Захарова указала на недоговороспособность Киева после слов Зеленского о Крыме

Захарова указала на недоговороспособность Киева после слов Зеленского о КрымеПо ее словам, украинский лидер намерен любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма в составе России накануне переговоров в Лондоне снова показало абсолютную недоговороспособность и безответственность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат назвала такой подход украинских властей шизофреническим. По ее словам, Зеленский давно не считает граждан республики за людей, и пример этому – жители Донбасса.
«Теперь это все дошло и до остальных регионов Украины. <…> По сути, если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение <…> любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс», – заявила Захарова.
Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию украинского конфликта должны были пройти в Лондоне 23 апреля. После заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом, госсекретарь США Марко Рубио отказался от присутствия на встрече. Впоследствии ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо них состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти государств.
The Washington Post писала, что переговоры были сорваны из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана президента Дональда Трампа. Reuters сообщало, что перед переговорами Киев подготовил документ, согласно которому, территориальные вопросы не будут обсуждаться до «полного и безоговорочного прекращения огня».