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Захарова указала на недоговороспособность Киева после слов Зеленского о Крыме

По ее словам, украинский лидер намерен любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс
Ведомости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о непризнании Крыма в составе России накануне переговоров в Лондоне снова показало абсолютную недоговороспособность и безответственность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат назвала такой подход украинских властей шизофреническим. По ее словам, Зеленский давно не считает граждан республики за людей, и пример этому – жители Донбасса.

«Теперь это все дошло и до остальных регионов Украины. <…> По сути, если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение <…> любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс», – заявила Захарова.

Переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию украинского конфликта должны были пройти в Лондоне 23 апреля. После заявления Зеленского о том, что Киев не станет признавать контроль Москвы над Крымом, госсекретарь США Марко Рубио отказался от присутствия на встрече. Впоследствии ведущие дипломаты Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отложили консультации. Вместо них состоялись переговоры между старшими должностными лицами из пяти государств.

The Washington Post писала, что переговоры были сорваны из-за недовольства США в связи с нежеланием Украины признать условия мирного плана президента Дональда Трампа. Reuters сообщало, что перед переговорами Киев подготовил документ, согласно которому, территориальные вопросы не будут обсуждаться до «полного и безоговорочного прекращения огня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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