Песков: Россия намерена продолжать мирные усилия по Украине
Россия все еще работает с американской стороной и нацелена на продолжение усилий по достижению мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается», – сказал Песков.
23 апреля в интервью французскому журналу Le Point Песков заявил, что Россия достигнет поставленных целей спецоперации мирным или военным путем. Он подчеркнул, что цели не изменились с июля 2022 г. Среди них пресс-секретарь главы государства упомянул нейтральный статус Украины и признание российской территорией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.