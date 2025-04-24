Песков: Россия намерена продолжать мирные усилия по Украине

23 апреля в интервью французскому журналу Le Point Песков заявил, что Россия достигнет поставленных целей спецоперации мирным или военным путем. Он подчеркнул, что цели не изменились с июля 2022 г. Среди них пресс-секретарь главы государства упомянул нейтральный статус Украины и признание российской территорией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.