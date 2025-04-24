Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в более поздний срок
Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 г. еще не определена, оно сдвигается на более поздний срок в связи с рабочим графиком главы государства. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, сам Путин считает более целесообразным перенос послания в более поздние сроки.
«Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», – уточнил представитель Кремля.
Дата, в которую президент России должен выступать с посланием Федеральному собранию, нигде не прописана. В 84-й статье Конституции РФ говорится, что глава государства обращается с посланием о положении в государстве, об основных направлениях внутренней и внешней политики страны ежегодно.
В 2024 г. послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. В ходе послания президент РФ анонсировал запуск четырех новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Кроме того, Путин объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 г. Российский лидер также анонсировал списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес для ухода от уплаты налогов, и др.