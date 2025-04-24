Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в более поздний срок

В 2024 г. послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. В ходе послания президент РФ анонсировал запуск четырех новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Кроме того, Путин объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 г. Российский лидер также анонсировал списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес для ухода от уплаты налогов, и др.