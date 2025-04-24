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Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в более поздний срок

Ведомости

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 г. еще не определена, оно сдвигается на более поздний срок в связи с рабочим графиком главы государства. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сам Путин считает более целесообразным перенос послания в более поздние сроки.

«Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», – уточнил представитель Кремля.

Дата, в которую президент России должен выступать с посланием Федеральному собранию, нигде не прописана. В 84-й статье Конституции РФ говорится, что глава государства обращается с посланием о положении в государстве, об основных направлениях внутренней и внешней политики страны ежегодно.

В 2024 г. послание Путина Федеральному собранию прошло 29 февраля в Гостином дворе. В ходе послания президент РФ анонсировал запуск четырех новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Кроме того, Путин объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 г. Российский лидер также анонсировал списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам, поручил правительству проработать амнистию для некрупных компаний, дробивших бизнес для ухода от уплаты налогов, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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