МИД обвинил Молдавию в дискриминации российских граждан

В аэропорту Кишинева многим российским гражданам приходится участвовать в «унизительной процедуре пристрастного досмотра», следует из сообщения. Несмотря на то что проверка может длиться несколько часов, ни детям, ни взрослым не предоставляют воду, питание, а также не дают выходить на «связь с внешним миром».