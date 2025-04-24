МИД обвинил Молдавию в дискриминации российских граждан
Власти Молдавии продолжают дискриминационную политику в отношении российских граждан, въезжающих в государство, сообщает МИД РФ.
В аэропорту Кишинева многим российским гражданам приходится участвовать в «унизительной процедуре пристрастного досмотра», следует из сообщения. Несмотря на то что проверка может длиться несколько часов, ни детям, ни взрослым не предоставляют воду, питание, а также не дают выходить на «связь с внешним миром».
Сотрудников посольства России в Кишиневе не допускают к обладателям российских паспортов, поэтому ведомство в публикации «настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок» в эту страну.
Ранее в России задержали завербованного украинскими спецслужбами гражданина Молдавии. Он доставил в страну взрывные устройства для осуществления терактов.