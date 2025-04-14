В РФ задержали завербованного украинскими спецслужбами гражданина Молдавии
Гражданин Молдавии Мариус Пруняну, доставивший в Россию мощные взрывные устройства по указанию главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ), был задержан силами ФСБ. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
23-летний Пруняну был завербован сотрудником ГУР МОУ в декабре 2023 г. Мужчина получил псевдоним «Макс» для подготовки терактов в России. От украинского куратора Пруняну получил в Кишеневе деньги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В машине был устроен тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое. Кроме того, там находились три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.
«По заданию украинских спецслужб в 2024 г. фигурант на указанном автомобиле по маршруту Молдова – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия прибыл в Россию для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове, однако был задержан сотрудниками органов безопасности», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
В 2022-2023 гг. гражданин Молдавии участвовал в боевых действиях против российской армии в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР) в составе центра специальных мероприятий сил спецопераций и интернационального легиона вооруженных сил Украины (ВСУ). Против Пруняну возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205) и незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
В конце марта ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в административном здании в Москве. Мужчина намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей. Прежде он был судим за убийство (ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).