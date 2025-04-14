В РФ задержали завербованного украинскими спецслужбами гражданина Молдавии

23-летний Пруняну был завербован сотрудником ГУР МОУ в декабре 2023 г. Мужчина получил псевдоним «Макс» для подготовки терактов в России. От украинского куратора Пруняну получил в Кишеневе деньги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. В машине был устроен тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя взрывными устройствами на основе пластичной взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое. Кроме того, там находились три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.