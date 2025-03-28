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ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве

Террорист был завербован спецслужбами Украины
Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в административном здании в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, мужчина 1972 г. р. планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Ранее он был судим за убийство (ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).

Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий столицы. Куратор говорил россиянину, что после совершения теракта ему обеспечат выезд на Украину для участия в конфликте против российской армии.

Силовики изъяли у фигуранта готовое к использованию пятикилограммовое СВУ с таймером и смартфон, по которому он контактировал с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывных устройств (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ). Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

27 марта «Интерфакс» сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил жительницу Ставрополя к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта и госизмену. Установлено, что осужденная вступила в переписку в одном из мессенджеров с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Она согласилась собирать и передавать разведданные о местах дислокации российской армии в Ставрополе, а также намеревалась совершить теракт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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