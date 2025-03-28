ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве

ФСБ предотвратила подрыв административного здания в МосквеТеррорист был завербован спецслужбами Украины
По данным ФСБ, мужчина 1972 г. р. планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в местах массового скопления людей. Ранее он был судим за убийство (ст. 105 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).
Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий столицы. Куратор говорил россиянину, что после совершения теракта ему обеспечат выезд на Украину для участия в конфликте против российской армии.
Силовики изъяли у фигуранта готовое к использованию пятикилограммовое СВУ с таймером и смартфон, по которому он контактировал с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрывных устройств (ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ). Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
27 марта «Интерфакс» сообщал, что Южный окружной военный суд приговорил жительницу Ставрополя к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта и госизмену. Установлено, что осужденная вступила в переписку в одном из мессенджеров с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Она согласилась собирать и передавать разведданные о местах дислокации российской армии в Ставрополе, а также намеревалась совершить теракт.