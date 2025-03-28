ФСБ предотвратила подрыв административного здания в Москве

Согласно показаниям россиянина, он был завербован спецслужбами Украины в феврале. Следуя указаниям куратора, мужчина забрал из тайника взрывное устройство с часовым механизмом, чтобы заложить его в одном из административных зданий столицы. Куратор говорил россиянину, что после совершения теракта ему обеспечат выезд на Украину для участия в конфликте против российской армии.