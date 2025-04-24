NRC: спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

«Босма сказал то, что однажды сказал [основатель "Партии свободы"] Герт Вилдерс: Нидерланды хотят, чтобы Фландрия (один из трех официальных субъектов Бельгии наряду с Валлонским и Брюссельским регионами) была в их составе. Тогда Валлония, по словам Босмы, могла бы отойти Франции», – пишет журналистка.