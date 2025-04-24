NRC: спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию
Спикер парламента Нидерландов и член победившей на последних парламентских выборах «Партии свободы» (PVV) Мартин Босма на встрече с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить между странами Бельгию. Об этом пишет журналистка Петра де Конинг в своей колонке в голландском издании NRC.
Она утверждает, что это произошло на ужине группы парламентариев с послом в начале февраля.
«Босма сказал то, что однажды сказал [основатель "Партии свободы"] Герт Вилдерс: Нидерланды хотят, чтобы Фландрия (один из трех официальных субъектов Бельгии наряду с Валлонским и Брюссельским регионами) была в их составе. Тогда Валлония, по словам Босмы, могла бы отойти Франции», – пишет журналистка.
Объединение Нидерландов и Фландрии является частью идеи о «Великих Нидерландах», которую поддерживают голландские правые. На выборах в ноябре 2023 г. крайне правая «Партия свободы» одержала относительную победу, набрав 37 мест из 150. Ее лидер Вилдерс – известный противник миграции и евроскептик, призывавший к выходу Нидерландов из Евросоюза. Его победа на выборах вызвала ликование у правых сил в Европе, но занять пост премьер-министра политику не удалось.