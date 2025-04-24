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NRC: спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

Ведомости

Спикер парламента Нидерландов и член победившей на последних парламентских выборах «Партии свободы» (PVV) Мартин Босма на встрече с послом Франции Франсуа Алабрюном предложил разделить между странами Бельгию. Об этом пишет журналистка Петра де Конинг в своей колонке в голландском издании NRC.

Она утверждает, что это произошло на ужине группы парламентариев с послом в начале февраля.

«Босма сказал то, что однажды сказал [основатель "Партии свободы"] Герт Вилдерс: Нидерланды хотят, чтобы Фландрия (один из трех официальных субъектов Бельгии наряду с Валлонским и Брюссельским регионами) была в их составе. Тогда Валлония, по словам Босмы, могла бы отойти Франции», – пишет журналистка.

Объединение Нидерландов и Фландрии является частью идеи о «Великих Нидерландах», которую поддерживают голландские правые. На выборах в ноябре 2023 г. крайне правая «Партия свободы» одержала относительную победу, набрав 37 мест из 150. Ее лидер Вилдерс – известный противник миграции и евроскептик, призывавший к выходу Нидерландов из Евросоюза. Его победа на выборах вызвала ликование у правых сил в Европе, но занять пост премьер-министра политику не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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